Yaşlı çift soba gazı kurbanı!
Kütahya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 73 yaşındaki Şükrü Gürsoy ve 67 yaşındaki eşi Hatice Gürsoy hayatını kaybetti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre Aliköy'de ikamet eden Şükrü (73) ve Hatice Gürsoy'dan (67) haber alamayan komşuları, evin penceresinden içeri baktığında çiftin sofra başında hareketsiz yattığını gördü.
KAPI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edilen çiftin cesetleri, Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.