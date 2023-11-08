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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı çifti soba ayırdı

        Konya'da yaşlı çifti soba ayırdı

        Konya'da yaşlı çifti soba ayırdı. Acı gerçek, komşuları ulaşamayınca ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:36 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:36
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        Yaşlı çifti soba ayırdı
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        Konya'nın Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde yaşayan Hızır Özkan (81) ve eşi Elife Özkan (63), kendisinden bir süredir haber alamayan komşuları tarafından evde baygın halde bulundu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Hızır Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Durumu ağır olan Elife Özkan ise ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Hızır Özkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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