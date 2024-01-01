Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yaşlı çiftin kadrajından: Birlikte spora giderek genç kalıyorlar

        Yaşlı çiftin kadrajından: Birlikte spora giderek genç kalıyorlar

        Yaşlanma genellikle cildin sarkması, kırışıklıklar ve fiziksel olarak güçten düşme gibi stereotipleri barındırır. Ancak Koreli bir çift, inanılmaz derecede genç görünümleriyle dikkat çekti ve yaşlanmayla ilgili olumsuz varsayımlara meydan okudu. İşte sizin için, yaşlı çifte dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaş, bazı insanlar için sadece rakamdan ibarettir ve yapmak istediklerini geciktirmezler. Koreli bir yaşlı çift yaşam tarzlarıyla, kendi yaşlarındaki çiftlerin geleneksel beklentilerine meydan okuyor. İşte sizin için kadın 56, eşi ise 61 yaşında olan yaşlı çiftin spora başlama hikayesine dair detaylar...

        2

        SERÜVENE BERABER BAŞLADILAR

        Koreli çift, Instagram'da genellikle fitness ve günlük rutinleriyle ilgili içerik paylaşıyor. Kızları Grace'in aktardıklarına göre babası, Güney Kore'de insanların 6 ay boyunca antrenman yapıp vücuttaki değişimlerini internette paylaşmalarından etkileniyor. Spora başlamak istiyor, eşi de ona katılıyor ve beraber başlıyorlar.

        3

        NEDEN DEVAM EDİYORLAR?

        Kızları, ebeveynlerinin her zaman bir ekip olarak hareket ettiğini söylüyor. Çift, bir egzersiz rutini benimseyerek sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzlarına dahil ediyor ve 6 ay sonra ilerlemelerini göstermek için yeni fotoğraflar yüklüyor. Ancak hedeflerine ulaşmalarına rağmen bu hayat tarzıyla mutlu olmaya başladıkları için spora devam ediyorlar.

        4

        SPORDAN ÖNCEKİ HAYATLARI

        Yaşlı çift bir videolarında eski yaşantılarından bahsetti. Yaşlı kadın fazla kilolu olmakla mücadele ettiğini açıkladı. Oğlunu doğurduktan bir yıl sonra yüzmeye başladığını ve 5 yıl boyunca yüzdüğünü aktardı ancak tamamen spora başlaması eşiyle beraber oldu.

        5

        Önceden amatör bir kickboksçu olan yaşlı adam ise oldukça zayıf olmaktan şikayetçiydi. Bu yüzden sporu hayatlarına eklemek çiftin hayatını olumlu yönden değiştirdi.

        6

        BESLENME ŞEKİLLERİ

        Yemek yerken dengeli ve sağlıklı beslenmeyi tercih ediyorlar. Kahvaltıları genellikle bir bardak sıcak su, yaban mersini ve fındıklı yoğurt, yumurta, salatalık, domates, havuç, bir dilim çavdar ekmeği ve bir bardak süt gibi seçenekleri içeriyor.

        7

        Öğle yemeğinde ise kimbap, tavuk göğüslü avokado salatası, çeşitli meyveler ve bir fincan latte gibi yemekleri tercih ediyorlar. Akşam yemeklerini ise daha hafif bir seçenek olan tofu fasulyesi yahnisi gibi yiyecekler oluşturuyor.

        8

        SPOR RANDEVULARINI SEVİYORLAR

        Çoğu kişi, spor salonlarını buluşma noktası olarak düşünmez fakat bu çift, ister gündüz ister akşam olsun düzenli olarak spor salonu randevularından hoşlanıyor.

        9

        ÇOCUKLARI NE DÜŞÜNÜYOR?

        Kızları, yaşlı çiftin en büyük destekçilerinden birisidir: Ebeveynlerinin videosunu çekip paylaşıyor ve ailesiyle gurur duyuyor. Oğulları ise Amerika'da ikamet ediyor ancak uzak mesafeye rağmen her yaz veya kış mevsiminde tüm aile birlikte bir gezi planlıyorlar.

        10

        GENÇLERE TAVSİYELERİ

        ''Hayata daha çok meydan okuyun, iyi ya da kötü yapmış olmanız önemli değil. Meydan okuma konusunda istekli olun ve yeni şeyler denemekten korkmayın. Eşim 61, ben ise 56 yaşındayım ama biz bile hala yeni şeyler deniyoruz. Hatta vücudumuzu çekip paylaşmak da bunlardan birisi.

        11

        ...Hepimiz bir şeyleri yapamayacağımızı düşünüp geri çekiliyoruz ancak bir kez başladığımızda bunun ne zor ne de korktuğumuz kadar kötü olduğunu fark ederiz. Bu sebeple gençliğinizin kıymetini bilin ve denemekten çekinmeyin, hemen şimdi harekete geçin.''

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğrafların kaynağı: Instagram

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        ABD Akdeniz'den gemilerini çekiyor mu?
        ABD Akdeniz'den gemilerini çekiyor mu?
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Nakil kalbe 25 yıl sonra baypas
        Nakil kalbe 25 yıl sonra baypas
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        MİT, DEAŞ sorumlusunu Halep'te yakaladı!
        MİT, DEAŞ sorumlusunu Halep'te yakaladı!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi