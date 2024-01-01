Yaşlı çiftin kadrajından: Birlikte spora giderek genç kalıyorlar
Yaşlanma genellikle cildin sarkması, kırışıklıklar ve fiziksel olarak güçten düşme gibi stereotipleri barındırır. Ancak Koreli bir çift, inanılmaz derecede genç görünümleriyle dikkat çekti ve yaşlanmayla ilgili olumsuz varsayımlara meydan okudu. İşte sizin için, yaşlı çifte dair detaylar...
Yaş, bazı insanlar için sadece rakamdan ibarettir ve yapmak istediklerini geciktirmezler. Koreli bir yaşlı çift yaşam tarzlarıyla, kendi yaşlarındaki çiftlerin geleneksel beklentilerine meydan okuyor. İşte sizin için kadın 56, eşi ise 61 yaşında olan yaşlı çiftin spora başlama hikayesine dair detaylar...
SERÜVENE BERABER BAŞLADILAR
Koreli çift, Instagram'da genellikle fitness ve günlük rutinleriyle ilgili içerik paylaşıyor. Kızları Grace'in aktardıklarına göre babası, Güney Kore'de insanların 6 ay boyunca antrenman yapıp vücuttaki değişimlerini internette paylaşmalarından etkileniyor. Spora başlamak istiyor, eşi de ona katılıyor ve beraber başlıyorlar.
NEDEN DEVAM EDİYORLAR?
Kızları, ebeveynlerinin her zaman bir ekip olarak hareket ettiğini söylüyor. Çift, bir egzersiz rutini benimseyerek sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzlarına dahil ediyor ve 6 ay sonra ilerlemelerini göstermek için yeni fotoğraflar yüklüyor. Ancak hedeflerine ulaşmalarına rağmen bu hayat tarzıyla mutlu olmaya başladıkları için spora devam ediyorlar.
SPORDAN ÖNCEKİ HAYATLARI
Yaşlı çift bir videolarında eski yaşantılarından bahsetti. Yaşlı kadın fazla kilolu olmakla mücadele ettiğini açıkladı. Oğlunu doğurduktan bir yıl sonra yüzmeye başladığını ve 5 yıl boyunca yüzdüğünü aktardı ancak tamamen spora başlaması eşiyle beraber oldu.
Önceden amatör bir kickboksçu olan yaşlı adam ise oldukça zayıf olmaktan şikayetçiydi. Bu yüzden sporu hayatlarına eklemek çiftin hayatını olumlu yönden değiştirdi.
BESLENME ŞEKİLLERİ
Yemek yerken dengeli ve sağlıklı beslenmeyi tercih ediyorlar. Kahvaltıları genellikle bir bardak sıcak su, yaban mersini ve fındıklı yoğurt, yumurta, salatalık, domates, havuç, bir dilim çavdar ekmeği ve bir bardak süt gibi seçenekleri içeriyor.
Öğle yemeğinde ise kimbap, tavuk göğüslü avokado salatası, çeşitli meyveler ve bir fincan latte gibi yemekleri tercih ediyorlar. Akşam yemeklerini ise daha hafif bir seçenek olan tofu fasulyesi yahnisi gibi yiyecekler oluşturuyor.
SPOR RANDEVULARINI SEVİYORLAR
Çoğu kişi, spor salonlarını buluşma noktası olarak düşünmez fakat bu çift, ister gündüz ister akşam olsun düzenli olarak spor salonu randevularından hoşlanıyor.
ÇOCUKLARI NE DÜŞÜNÜYOR?
Kızları, yaşlı çiftin en büyük destekçilerinden birisidir: Ebeveynlerinin videosunu çekip paylaşıyor ve ailesiyle gurur duyuyor. Oğulları ise Amerika'da ikamet ediyor ancak uzak mesafeye rağmen her yaz veya kış mevsiminde tüm aile birlikte bir gezi planlıyorlar.
GENÇLERE TAVSİYELERİ
''Hayata daha çok meydan okuyun, iyi ya da kötü yapmış olmanız önemli değil. Meydan okuma konusunda istekli olun ve yeni şeyler denemekten korkmayın. Eşim 61, ben ise 56 yaşındayım ama biz bile hala yeni şeyler deniyoruz. Hatta vücudumuzu çekip paylaşmak da bunlardan birisi.
...Hepimiz bir şeyleri yapamayacağımızı düşünüp geri çekiliyoruz ancak bir kez başladığımızda bunun ne zor ne de korktuğumuz kadar kötü olduğunu fark ederiz. Bu sebeple gençliğinizin kıymetini bilin ve denemekten çekinmeyin, hemen şimdi harekete geçin.''
Kaynak: Bright Side
Fotoğrafların kaynağı: Instagram