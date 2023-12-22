Bursa'da yaşlı kadın 6. kattan düştü Bursa'da, bir sitedeki apartmanın 6'ncı katında ailesiyle yaşayan 63 yaşındaki Şükran A., iddiaya göre, pencereyi açıp hava almak isterken dengesini kaybedip düştü. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi

Bursa'da, bir sitedeki apartmanın 6'ncı katından düşen Şükran A. (63), yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 6'ncı katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan Şükran A., sabah uyanmasının ardından rahatsızlığından dolayı hava almak için camı açtı. Bu esnada fenalaşan yaşlı kadın, dengesini kaybedip düştü.

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şükran A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının yakınları fenalık geçirirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri soruşturma başlattı.