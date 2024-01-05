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        Haberler Gündem Güncel Pendik'te yangında yaşlı kadın alevlerin arasında kaldı! - Güncel haberler

        Pendik'te sitedeki dairede yangın çıktı! Yaşlı kadın yaşamını yitirdi

        İstanbul Pendik'te bir sitede bulunan evde yangın çıktı. Olayda alevlerin arasında kalan 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:12 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:00
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        Yaşlı kadın alevlerin arasında kaldı!
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        Pendik'te bir sitede bulunan 8 katlı binanın birinci katında çıkan yangında, alevlere müdahale etmek isteyen 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre yangın, saat 12.00 sıralarında, Şeyhli Mahallesi´ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 8 katlı binanın birinci katındaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın, tüm mutfağı sardı.

        O sırada mutfakta bulunan 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın, alevlere müdahale etmek istedi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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        YANGINLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Sağlık ve itfaiye ekipleri evde yaptıkları incelemede, 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın´ın yangında hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ancın´ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Hacer Güler Ancın´ın 2 yıl önce eşini koronavirüsten kaybettiği ve 2 yıldır yalnız yaşadığı öğrenildi. Ekipler, yangınla ilgili çalışma başlattı.

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