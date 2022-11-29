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Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadın balkonda asılı bulundu
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Yaşlı kadın, balkonda asılı halde bulundu

Kayseri'de, bir binanın balkonunda yaşlı kadını asılı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi

Yaşlı kadın balkonda asılı bulundu
Yaşlı kadın balkonda asılı bulundu
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İHA

Kayseri'de, balkonda asılı halde bulunan yaşlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, F.O.'yu (63) balkondan iple asılı halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde F.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından F.O.'nun cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından indirilerek otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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