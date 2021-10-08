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Yaşlı kadın trenin altında kaldı 0:00 / 0:00

İHA

Feci kaza, Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerindeki tren yolunda meydana geldi. Denizli'den İzmir yönüne giden tren, Tekstil Bulvarı mevkisine yaklaştığı sırada tren rayları üzerinde bulunan yaşlı kadına çarptı.

Yaşlı kadının trenin altında kaldığını gören bölgedeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bölgede güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri yaşlı kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatılırken, trenin makinisti ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.