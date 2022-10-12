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Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da yaşlı kadına sokak ortasında silahlı saldırı! - En Son Haberler
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Antalya'da dehşet! Yaşlı kadını sokak ortasında vurarak öldürdü

Antalya'da yaşlı bir kadın sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Antalya'da yaşlı kadına sokak ortasında silahlı saldırı! - En Son Haberler
Yaşlı kadına sokak ortasında silahlı saldırı!
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DHA

Antalya'da M.T., boşanma konusu nedeniyle husumetli olduğu Gazele Aktaş'ı (67) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. M.T.'nin olay öncesi Aktaş'ı takip etmesi ve olay sonrası kaçması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Semt pazarında ikinci el kıyafet satan ve pazar arabası ile kızının evine doğru yürüyen Gazele Aktaş'ı takibe alan M.T., önce tartışıp sonra pompalı tüfeği doğrultu.

Aktaş'ın da tuğla ve taş parçası attığı M.T., tüfeği art arda ateşledi. Göğüs ve ayak bölgelerinden vurularak ağır yaralanan Aktaş, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay sonrası hareket geçen polis, kadının uzaktan akrabası olan ve aralarında boşanma konusu yüzünden husumet bulunan M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

M.T.'nin pazar arabası ile giden Gazele Aktaş'ı takip etmesi, tüfekle vurduktan sonra kaçması ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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