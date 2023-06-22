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Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da Alzheimer hastası yaşlı kadından 4 gündür haber yok! - Haberler
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4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın aranıyor

Sakarya'da, 4 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Huriye İs, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor

Sakarya'da Alzheimer hastası yaşlı kadından 4 gündür haber yok! - Haberler
DHA

Sakarya'nın Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi Yukarı Sokak'ta oturan Alzheimer hastası Huriye İs (75), 4 gün önce ailesiyle yaşadığı evden çıkıp, geri dönmedi.

Daha önce de birçok kez evinden çıkıp 1-2 gün sonra döndüğü öğrenilen kadının yakınları, AFAD ve jandarmaya haber verdi. Ekipler, bu sabah, erken saatlerde arama çalışması başlattı.

Ormanda sürdürülen arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı. İs'in komşusu Fadime Kurtuluş, "Biz ona kaybolmasın diye iş koşuyoruz, o bir bakmışsın aniden ortadan kayboluyor, bu sefer 4 gün oldu gelmedi" dedi.

Huriye İs'i arama çalışmaları sürüyor.

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