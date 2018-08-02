2 saat boyunca işkence yaptılar

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Yaşlı kadını hastanelik edip evi savaş alanına çevirdiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı yaşlı bir kadının evine giren maskeli 2 soyguncu kendilerine direnen kadını hastanelik etti. İlk karşılaşmada yaşanan arbedede soygunculardan birinin maskesini çıkarmayı başaran kadının ellerini ayaklarını bağlayıp başına şal örten 2 soyguncu, evdeki altınların yerini söyletebilmek için yaşlı kadını hastanelik edinceye kadar dövdü.

02.08.2018 - 10:04 | Güncelleme:

Olay sabah saatlerinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saat 06.00 sıralarında tuvalete gitmek üzere uyanan T.T. (65), odasının kapısını açtığında maskeli iki kişiyle karşı karşıya geldi. T.T. ilk karşılaşma sırasında yaşanan arbedede soygunculardan birinin maskesini çekip yüzünü açığa çıkardı. Bunun üzerine T.T.'nin ağzını bağırmaması için koli bandıyla kapatan soyguncular, elini ve ayağını da bağladıktan sonra başına bir şal geçirip evdeki altınların yerini söyletmek için uzun süre tartakladı. İHA'nın haberine göre, yüzü kanlar içinde kalan kadın yine soyguncular tarafından yerde sürüklenip tekmelendi. Evdeki altınların yerini söylemesi için yaklaşık 2 saat boyunca işkence gören kadın soyguncuların elinden kurtulmak için altınların yerini söyledi. Bu süre içinde evin her yerini arayıp odaları adeta savaş alanına çeviren maskeli soyguncular, kadının söylediği yerde altınları buldular ancak bununla da yetinmediler. Evde başka altın olduğunu düşünen soyguncular, kadına bir süre daha fiziki şiddet uyguladı.

HASTANELİK OLUNCAYA KADAR DÖVDÜLER 

Takati kalmayan kadın balkona çıkması halinde komşulardan birinin görüp yardım edeceğini düşünerek, balkondaki saksının içinde altın olabileceğini söyledi. Orayı da kontrol eden maskeli soyguncular altını bulamayınca bu defa paraların peşine düştü. İçinde 200-300 TL civarında parası bulunan cüzdanın yerini de soygunculara söyleyen T.T., bankada parası olduğunu, banka defterini ve kimliğini alıp o parayı da çekebileceklerini söyleyip canını kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren kabusun ardından evden 4 altın bilezik, bir zincir 1 sarı lira ve 300 TL parayı çalan soyguncular savaş alanına çevrilmiş bir ev ve hastanelik edilmiş yaşlı bir kadını geride bırakıp olay yerinden kaçtı.

Soyguncular gittikten sonra bağırmaması için ağzına tıkılan bez parçasını diliyle çıkarmayı başaran kadın 'imdat' diye bağırdı ancak sesini kimseye duyuramadı. Yaralı halde sürüne sürüne dış kapıya kadar giden kadın, soyguncuların giderken açık bıraktıkları kapının önüne kadar çıkıp tekrar bağırmaya başladı. O esnada kapının önünden geçen bir kişinin sesi duymasıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. T.T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri evde ve çevrede incelemelerde bulundu. Ekipler, evin yakınında bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini izleyerek soyguncuların kimlikleri hakkında bilgi topladı. 2 kaburga kemiği kırılan ve aldığı yumruk darbeleri sebebiyle yüzünden yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken polis soyguncuların yakalanabilmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

"SÜRÜNEREK KAPIYA GİTTİM VE BAĞIRMAYA BAŞLADIM" 

Manavgat Devlet Hastanesinde yaşadığı olayı anlatan T.T, "Ben 6' yı 5 geçe tuvalete gitmek için kapıyı açtığımda dış kapının önünde 2 kişiyi gördüm. Birisi saçlarımdan yapışarak yüzümü tırmaladı. Bu arada ben de bir tanesinin yüzündeki maskeyi çıkardım kel ve uzun suratlıydı. Bağırmamam için ağzımı koli bandıyla kapattılar. Ellerimi ayaklarımı bağladılar. Yüzümü bir örtü ile kapattılar. 'Altınların nerede olduğunu söylersen sana bir şey yapmayacağız' dediler. Öldüreceklerini sandım ve 'bana bir şey yapmayın yerini söyleyeceğim' diyerek yerini gösterdim. Bana bulamadıklarını söyleyerek yüzüme vurmaya başladılar. Ben de paramı her şeyimi alabileceklerini bana bir şey yapmamalarını istedim. 3 bilezik, 1 burma, altın kolye ve küçük altınların olduğu kutuyu kırıp aldılar. Cüzdanımdaki 300-400 yüz lirayı ve banka cüzdanımı da aldılar. Yüklük dahil evimde ne varsa hepsini yerlere serip aradılar. Ayaklarımı ellerimi bağlayıp ağzıma sesimin çıkmaması için bez tıkadılar. Onların gittiğini anlayınca ağzımdaki bezi çıkarıp sürünerek kapıya gittim ve bağırmaya başladım. Merdivenlerden sürünerek indim. Yoldan geçen birisi beni fark etti ve yardım etti" dedi.

 

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