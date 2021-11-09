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Aydın'da 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden 3 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yaşlı kadının 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
Yaşlı kadının 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
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İHA

Olay, Orta Mahalle 223 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yalnız yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Keskin'den 3 gündür haber alamayan komşuları, sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek çilingir marifeti ile kapıyı açıp eve giren polis ekipleri Keskin'i hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Keskin'in ölüm haberi komşularını yasa boğarken, Keskin'in cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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