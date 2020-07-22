Yaşlı kadının bankadan çektiği parayı çalan 3 şüpheli tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, Cennet Arıkan (64),oğlunun düğün alışverişinde kullanmak için merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki banka şubesine giderek hesabındaki 5 bin 100 lirayı çekti.

Daha sonra bankadan ayrılan Arıkan'ın içinde parasının bulunduğu çantası, arkadan yaklaşan 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekip, görüntülerden, şüphelilerin olaydan önce banka şubesine yakın yerdeki bir akaryakıt istasyonuna gittiğini belirledi.

Buranın güvenlik kamerası kayıtlarında, 3 zanlıdan birinin akaryakıt istasyonunun market bölümüne gidip tıbbi maske aldığı ve bunu arkadaşına verdiği görüldü.

Ekip, görüntülerden zanlıların "hırsızlık", "yağma", "kapkaç", "adam yaralama", "mala zarar verme", "güveni kötüye kullanma" gibi emniyette çok sayıda kaydı bulunan Cumali A. (21),Muhammet Ş. (19) ve Özgür O. (20) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan Cumali A'nın kadını bankada takip ettiği ve parayı çekmesiyle arkadaşlarına bildirdiği, Muhammet Ş'nin motosikleti kullandığı, Özgür O'nun da paranın içinde olduğu çantayı aldığı öne sürüdü.

Polise verdikleri ifadelerinde çaldıkları parayı harcadıklarını söyleyen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, 2 zanlıdan biri yaya, diğeri de motosikletle kadını takip ediyor. Kadının arkasından yaya olarak ilerleyen şüpheli, elindeki çantayı hızla alarak motosiklete binip arkadaşıyla uzaklaşıyor. Çantası çalınan kadının ise şüphelilerin arkasından koştuğu görülüyor.