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HaberlerGündem3. SayfaYaşlı kadının feci sonu
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Yaşlı kadının feci sonu! 8'inci kattan düştü

Adana'da kızıyla birlikte yaşayan 78 yaşındaki İsmet Selek, 8'inci katta oturduğu evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Yaşlı kadının feci sonu
İHA

Adana'da kızıyla birlikte yaşayan 78 yaşındaki İsmet Selek, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek, öldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıyla birlikte yaşadığı öğrenilen İsmet Selek (78),sabah saatlerinde balkona çıktı. Selek, balkonda dengesini yitirerek 8'inci kattan zemine çakıldı.

Komşular durumu fark etmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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