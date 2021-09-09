Yaşlı kadının korkunç sonu 0:00 / 0:00

DHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 77 yaşındaki Elmas Akdere, hayatını kaybetti.

Feci kaza, öğle saatlerinde Kadirli ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Emin Z. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Akdere'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan Elmas Akdere, yere düşüp sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdere'yi hastaneye kaldırdı. Akdere, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akdere'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücüsü Emin Z. de gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.