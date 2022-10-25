Müteahhitten 11 gündür haber yok!

Demiral'ın akşam eve gitmemesi, telefonlarına da cevap vermemesi üzerine ailesi gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca jandarmaya kayıp, ihbarında bulundu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 100 komandoyla bölgede drone ile arama kurtarma çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri, bölgedeki bir incir işletmesinin güvenlik kamerası görüntülerinden Demiral'ın otomobilden indikten sonra yürüyerek bölgeden Turan Mahallesi yönüne gittiğini tespit etti. Demiral'ın telefon sinyalinden de bu bölgede olduğunun belirlenmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştı.

180 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Turan Mahallesi başta olmak üzere bugüne kadar 180 kilometrelik bir alan jandarmalara tarafından tarandı. Mahalle halkını da destek verdiği arama çalışmalarına rağmen bugüne kadar Demiral'a ulaşılamadı.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Babasından 11 gündür haber alamadıklarını belirten Ergün Demiral, "Kaybolduğu gün üzerinde sattığı incirin parası olan 5 bin lira vardı. Babam, kimseye kötülüğü dokunmayan, kendi halinde biriydi. Husumetli olduğu kimse de yoktu. Sadece hafif ölçüde Alzheimer başlangıcı vardı. Hayatından endişe ediyoruz. Kendisini gören veya yerini bilenlerin, insaniyet namına en yakın polis veya jandarma karakoluna haber vermesi bekliyoruz" dedi.