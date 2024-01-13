Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı yaşlı ve engelli maaşı ne zaman hesaplar yatar? - Merak Edilenler Haberleri

Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne zaman yatar? Yaşlı ve engelli maaşları ne kadar oldu? sorusu, maaş alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenen memur zammının yüzde 49,25 olarak açıklanmasının ardından 2024 yaşlı ve engelli maaşları da kesinleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aylık farklarının yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki, yaşlı ve engelli maaşları ne kadar oldu? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 13.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:01 facebook

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Memur zammına göre belirlenen yaşlı ve engelli maaşları belirlendi. Memur zammı TÜİK'in Aralık ve yıllık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla belirlendi. Memur maaşlarına neredeyse yüzde 50 olarak yapılan zam sonrasında yaşlı ve engelli maaşları da kesinleşti. Peki, 2024 yaşlı ve engelli maaşları ne kadar oldu? Zamlı engelli ve yaşlılık maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

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2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU! TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranıyla yıllık enflasyon oranı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 oldu. Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.