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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlıların yol verme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        Yaşlıların yol verme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        Rize'de biri 65, diğeri 70 yaşında olan iki yaşlı adam yol verme kavgasına tutuştu. Silahların çekildiği kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:02 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:02
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        Yaşlıların yol verme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde, trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada minibüs sürücüsü H.G. (65) ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu (70), birbirine tabancayla ateş etti. Olayda Sofu hayatını kaybederken, H.G. ise yaralandı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Şairler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, minibüs sürücüsü H.G. ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu arasında trafikte yol verme meseli yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü de belinden çıkardığı tabancayla birbirine ateş açtı.

        Fotoğraf: İHA

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Mermilerin isabet ettiği Ömer Sofu aracı içerisinde ağır yaralanırken, H.G. ise omuzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ömer Sofu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen H.G. ise polis gözetiminde tedaviye alındı.

        Ömer Sofu’nun cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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