Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

Yaşlılık maaşı, Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammında ardından yeniden değerlendiriliyor. Yılbaşında yüzde 54,66 oranında zam alan asgari ücrete yüzde 34 oranında zam yapıldı. Yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak açıklanırken gözler 65 yaş aylığına çevrildi. İşte 2023 yaşlılık - 65 yaş aylığı son dakika gelişmeleri....

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • YAŞLILIK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

    Yaşlılık maaşının ne kadar olacağı, asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Temmuz asgari ücret zammı yüzde 34 oranında yapılan zamla birlikte 11 bin 402 TL olarak açıklandı. 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşı Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 54,66 oranındaki zamla birlikte 2 bin 604 TL olmuştu. Yaşlılık aylığı, yeni asgari ücrete göre yeniden belirleniyor. İşte 2023 Yeni asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun cevabına ilişkin merak edilenler...
  • YAŞLILIK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

    TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.

    Bakan Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı.
  • YAŞLILIK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

    OCAK ZAMMI İLE YAŞLILIK MAAŞI NE KADARDI?

    Ocak ayında yapılan zammın ardından 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL'ye yükselmişti.
  • YAŞLILIK MAAŞI 2023 | Yeni asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

    65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

    65 yaş aylığı, yeni asgari ücrete GÖRE yeniden hesaplanacak. Asgari ücret yüzde 34 oranındaki zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye yükselirken yaşlılık aylığının ise gün içinde belirlenmesi bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.