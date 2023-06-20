Yaşlılık maaşının ne kadar olacağı, asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Temmuz asgari ücret zammı yüzde 34 oranında yapılan zamla birlikte 11 bin 402 TL olarak açıklandı. 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşı Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 54,66 oranındaki zamla birlikte 2 bin 604 TL olmuştu. Yaşlılık aylığı, yeni asgari ücrete göre yeniden belirleniyor. İşte 2023 Yeni asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun cevabına ilişkin merak edilenler...