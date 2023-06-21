Asgari ücretin ara zammının belirlenmesinin ardından, 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşlarına ne kadar zam yapılacağı araştırılmaya başlandı. Yaşlılık maaşı ocak ayında 2 bin 604 TL'ye olarak belirlenmişti. Peki, "2023 yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 65 yaş aylığına zam geldi mi?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...