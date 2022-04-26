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Yaşlılık ve engelli maşı ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama...

Yaşlılık ve engelli maaşları ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Yurt genelinde binlerce yaşlı ve engelli vatandaşımızın araştırdığı konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. Peki, yaşlılık ve engelli maşı ne zaman ödenecek?

  • 01
    Yaşlılık ve engelli maşı ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaşlılık ve engelli maaşı açıklaması...

    2022 yaşlı ve engelli maaşları bir kez daha gündem oldu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?
  • 02
    Yaşlılık ve engelli maşı ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaşlılık ve engelli maaşı açıklaması...

    YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI CUMA GÜNÜ ÖDENECEK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair şunları söyledi;"Ayrıca engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazan 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız. 
  • 03
    Yaşlılık ve engelli maşı ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaşlılık ve engelli maaşı açıklaması...

    Yakında harekete geçeceğiz. Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak."
  • 04
    Yaşlılık ve engelli maşı ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaşlılık ve engelli maaşı açıklaması...

    EKPSS'YE BÜYÜK RAĞBET!

    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 81 ilde 94 sınav merkezinde yapıldı. Bu yılki sınava 95 bin 17 aday başvurdu. İstanbul'da sınava giren adaylara aileleri eşlik etti. Diğer sınavların aksine bu sınava geç kalan aday olmadı.

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