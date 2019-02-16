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Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Erbil kızı, “babamın sağlık durumu gayet iyiye gidiyor. Her şey yolunda, dizi sektöründen teklifler geliyor onları değerlendiriyorum. Hem okulu, hem işi bir arada götüreceğim inşallah” dedi.