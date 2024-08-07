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        Haberler Gündem Güncel Yat fabrikasında yangın çıktı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Alevler kimyasal depo kısmını sardı! Yat fabrikasında yangın çıktı

        Bursa'da yat üretim fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın kimyasal depo kısmında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:38 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:38
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        Yat fabrikasında yangın çıktı!
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yat üretim fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Bursa-Yalova kara yolunda bulunan yat üretim fabrikasının kimyasal depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Fabrika çalışanları tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Depo kısmındaki yangının fabrikaya sıçramadan söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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        #Bursa
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