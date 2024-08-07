Alevler kimyasal depo kısmını sardı! Yat fabrikasında yangın çıktı
Bursa'da yat üretim fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın kimyasal depo kısmında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yat üretim fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre Bursa-Yalova kara yolunda bulunan yat üretim fabrikasının kimyasal depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanları tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Depo kısmındaki yangının fabrikaya sıçramadan söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.