Yatak ıslatmada tedavi altı yaşından sonra

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Yatak ıslatmada tedavi altı yaşından sonra

Çocuklar kimi zaman fizyolojik kimi zaman da psikolojik nedenlerden dolayı geceleri altını ıslatabiliyor. Böyle bir durumda tedaviye altı yaşından önce başlanmaması gerektiğini belirten Dr. Şirin Seçkin "Çocuklarda yatak ıslatma kalıtımsal olabildiği gibi, mesane ya da idrar yollarındaki işlevsel bozukluklar nedeniyle de olabiliyor. Tedaviye altı yaşından önce başlanmamalı ve burada en önemli sorumluluk ailelere düşüyor. Çocuğa ceza vermek, utandırmak, rencide etmek ya da eleştirmek kesinlikle doğru değil; sabırlı ve anlayışlı olmaları gerekiyor" dedi.

Yatak ıslatmada tedavi altı yaşından sonra

Çocuklarda yatak ıslatma psikolojik ya da fiziksel nedenlerle ortaya çıkan ve çocuğun hayatını oldukça etkileyen önemli bir problem. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin bu problemin nedenlerini ve çözümlerini haberturk.com'a anlattı.

"TUVALET EĞİTİMİNE ERKEN BAŞLAMAYIN"
Çocuklarda yatak ıslatma probleminin oldukça sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Özellikle ülkemizde kültürel nedenlerle tuvalet eğitimine çok erken başlanıyor. Halbuki çocuk hazır olmadan, baskıyla ya da korkutarak tuvalet eğitimine başlamamak lazım. Çünkü çocuğun tuvaletini tutabilmesi için beyin gelişimi ile fizyolojik gelişimini tamamlamış olması lazım" dedi. Çocuğun davranışlarıyla hazır olup olmadığını belli ettiğini söyleyen Dr. Seçkin "Eğer iki yaşına gelmiş bir çocuk sabahları arka arkaya bezi kuru kalkıyor ya da gündüz tuvalete gitme eğilimi gösteriyorsa tuvalet eğitimi için hazır hale gelmiş demektir" şeklinde konuştu.

TEDAVİ ALTI YAŞINDAN SONRA
Beş yaşındaki çocuklar arasında her dört çocuktan birinde yatak ıslatma problemi olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Dört yaşından itibaren çocuğun geceleri kuru kalmasını bekliyoruz. Yatak ıslatma durumu arada sırada yaşanıyorsa beklemekte fayda var, ancak sürekli oluyorsa bunu bir problem olarak görüp bir uzmandan yardım almak gerekebilir. Tedaviye altı yaşından sonra başlamak en doğrusu. O durumda da çocukla konuşup onun da rızasını almak gerekir" dedi. Çocuklarda altını ıslatma sorununun hem gece hem de gündüz yaşanması halinde altında fizyolojik bir neden olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Dr. Seçkin "Genelde kalıtımsal nedenler, mesane ve idrar yollarındaki işlevsel bozukluklar, geniz eti büyüklüğü, kabızlık, uyku bozuklukları ve genetik bir takım hastalıklardan kaynaklanabiliyor. Bazen de altında psikolojik nedenler olabiliyor" şeklinde konuştu.

"ELEŞTİRMEYİN, KIZMAYIN, RENCİDE ETMEYİN"
Yatak ıslatma probleminin ergenlik döneminde de devam edebildiğine dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Bu durum da çocukta psikolojik sorunlara neden oluyor. Kampa, okul gezisine ya da arkadaşına kalmaya gidemiyor. Burada ailelere de çok önemli görev düşüyor. Eleştirmek, kızmak, rencide etmek kesinlikle doğru değil, çünkü bu çocuğun elinde olan bir durum değil. Tam tersi bunun çok normal olduğunu anlatarak anlayışlı, sabırlı ve destekleyici yaklaşmak gerekiyor" dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Tedavide; yatak ıslatma probleminin genetik olup olmadığını anladıktan sonra günlük tutturuyoruz ve çocuğun beslenme ile su içme düzenini değiştiriyoruz. Bunun dışında geceleri alarm kurmak da etkili oluyor. Daha zor ve komplike vakalarda ise ilaç tedavisi uygulanıyor" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Romatizma ve varis derdine son! Günde 1 tatlı kaşığı enerji veriyor, cinsel gücü artırıyor
SAĞLIK Romatizma ve varis derdine son! Günde 1 tatlı kaşığı ...
Biz sadece meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize...
SAĞLIK Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa ...
En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur...
SAĞLIK Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı ...
Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!
SAĞLIK Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ...
Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Çocuk gelişiminde tam bir vitamin deposu besin
SAĞLIK Yüksek tansiyonu düşürüyor, metabolizmayı ...
Kansızlığa karşı savaşıyor! Demir yönünden zengin besinler anemiye geçit vermiyor: Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık ve baş ağrılarına son!
SAĞLIK Kansızlığa karşı savaş açıyor! İşte demir yönünden ...
Dilinizde bunlar varsa aman dikkat edin! Ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti
SAĞLIK Dilinizde bunlar varsa dikkat! İşte sessiz katilin 4 ...
Çay değil adeta zehir içmişiz! Meğer yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü ve doğru çay demleme teknikleri
SAĞLIK Çay değil adeta zehir! Meğer yıllardır yanlış ...
Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler...
SAĞLIK Kolesterolü düşürerek kalbe iyi geliyor!
Sağlıkta şiddet araştırıldı! Hekimlerin yüzde 84'ü sözel şiddete maruz kalıyor
SAĞLIK Sağlıkta şiddet araştırıldı! Hekimlerin yüzde 84'ü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.