Yatak odasında civciv üretimi

Herkes bana ‘yapamazsın’ dedi, ama ben vazgeçmedim ve inatla hayalimi gerçekleştirdim. Civcivlerin ısısı için ana kucağını da yaptım. Şimdi kendi yatak odama yerleştirdim ve civciv üretimine başladım. Eğer yetkililer bana destek verirlerse emin olun daha güzel işler yaparım” dedi.