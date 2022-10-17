Yataktan düştüğü iddia edilen bebek öldü

Kırıkkale'de yataktan düştüğü iddia edilen bebek yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda arkadaşının evinde bulunan G.K., uyuduğu sırada yanında bulunan 6 aylık bebeği yataktan halının üzerine düştü.
ANNE UYANINCA FARK ETTİ
Bir süre sonra uyanan anne G.K., bebeğinin hareketsiz yattığını fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 6 aylık olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bebeğin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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