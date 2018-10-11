Karagöl Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun yatılı kısmında kalan 5. sınıf öğrencisi Zerrin Koç (10), akşam odasında arkadaşlarıyla oynarken üzerine elbise ve kitap koymak için kullandıkları dolap düştü. Yaralanan küçük kız, görevlilerin haber vermesi sonucu ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre, olayın ardından Ardahan Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ve Koç'un yakınları hastaneye gelerek konuya ilişkin bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, küçük kızın üzerine dolap düştüğü için hayatını kaybettiğini belirterek, "İlk aldığımız bilgi arkadaşlarıyla oynarken kaldığı odada kullandığı dolap üzerine düşüyor. Dolabın altında kalan küçük kızımız yaralanıyor ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı, idari yönden de soruşturma başlatacağız" dedi.

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