Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ile yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmaların koordinasyonunu ve izlenmesini yürütmek, Türkiye'deki özel sektör yatırımlarıyla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek, işletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunları belirleyerek bunlara çözüm üretmek, özel sektör faaliyetlerini güçlendirerek, sürdürülebilir iş ve istihdam imkânlarının oluşturulmasını ve ihracat odaklı üretimin artırılmasını desteklemek ve kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli platformların gündeminde bulunan yatırım ortamıyla ilgili konuların kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde ele alınmasının sağlanması amaçlanıyor.

Karara göre, sivil toplum kuruluşlarının YOİKK üyesi olma talepleri, özel sektörü temsil edecek kurumsal tecrübeye sahip olmalarını teminen asgari 20 yıllık kurumsal faaliyetlerinin bulunması şartıyla, Türkiye’deki yerli-yabancı yatırımcıları yeterli ölçüde temsil ettiklerini teyit eden üyelerinin sayısı, nitelikleri ve ekonomik büyüklükleri ile YOİKK çalışmalarına katkı sağlayabilecek kurumsal kapasiteleri dikkate alınmak suretiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından değerlendirilecek.

Bu taleplerden uygun görülenler sonuçlandırılmak üzere Cumhurbaşkanının onayına sunulacak. YOİKK, Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Yatırım Ofisi Başkanı, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD başkanları ve DEİK başkanından oluşacak.

Kurul yılda iki kez toplanacak. YOİKK üyelerinin toplantılara şahsen katılımı esas olacak. Kurul toplantılarına konuyla ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcileri davet edilebilecek.