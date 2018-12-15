Girişim yatırımcılarını aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen yatırım şirketi BUBA Ventures, bu amaç doğrultusunda bir yatırımcı konağı olarak BUBA Mansion'ı açtı.

Dünyadaki farklı yatırımcı kulüplerinden uygulamaların yatırımcılarla paylaşılacağı BUBA Mansion'da, girişimcilerin ve yatırımcıların çalıştaylara katılabilecekleri bir ortam oluşturacağı belirtildi. Bunun yanı sıra, BUBA Mansion'in konağında ileri aşamada desteklenen unicorn adayı üç girişime ev sahipliği yapılacak.

'FIRSATLAR KONAĞINI AÇTIK'

BUBA Ventures Başkanı Timuçin Bilgör, "BUBA Mansion’da girişimciler fikirlerini geliştirebilecekleri bi ortama, yatırımcılarsa girişimlerini yakından tanıyıp, nitelikli etkileşim kurabilecekleri fiziksel bir alana sahip oluyor. BUBA Mansion için, yatırımcıların, girişimler ve mentorlarla buluşarak sağlıklı yatırım kararları alma imkanı bulabilecekleri bir fırsatlar konağı da diyebiliriz" dedi.

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