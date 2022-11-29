Yatırımcı nerede hata yapıyor?

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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Fonbulucu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Turgut Yıldırım oluyor. Küçük yatırımcıların nasıl tasarruf edebileceğini ve bu tasarrufları nasıl yatırıma dönüştüreceğini kendi örnekleri ile açıklayacak olan Yıldırım, son dönemde borsaya akın eden küçük yatırımcının yatırıma başlarken yaptığı hataları da sıralıyor. Borsa yatırımcısı olmak için yatırımcıların davranış tarzlarının ne olabileceğine dönük açıklamalarda bulunan Yıldırım, başarılı yatırım örnekleriyle yeni yatırımcılara ipuçları vermeye çalışıyor.

NEDEN YATIRIMCI OLDU?

Bir itfaiye eri olarak çalışırken borsa İstanbul ile nasıl tanıştığını ve neden yatırım yapma ihtiyacı hissettiğini aktaran Yıldırım, hisse yatırımı yaparken başlangıçta nasıl bir yatırım perspektifi izlediğini ve kazanıp kaybettiği stratejileri ortaya koyuyor. Sosyal medyada yaptıkları yayınlarla diğer yatırımcılara tasarruf yapma ve bu tasarrufları yatırıma yönlendirme konularında yardımcı olmaya çalışan bir grupla birlikte hareket eden Yıldırım, "Neden diğer yatırımcılara yardımcı olmayı düşündünüz? Bunu yaparken nasıl bir hareket tarzı benimsediniz?" sorularını yanıtlıyor.

NEDEN TÜYO PEŞİNDE KOŞULUYOR?

Şu anda borsaya olan küçük yatırımcı akınının değerlendiren Yıldırım, borsanın yeni müdavimlerinin kimler olduğu konusundaki tecrübelerini paylaşırken "Küçük yatırımcının genel hataları nelerdir?Küçük yatırımcı neden tüyo peşinde koşuyor?" sorularını yanıtlarken küçük yatırımcının borsadaki haklarını ne kadar bildiği konusunda yatırımcıların görüşlerini dile getiriyor.