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Yatırımcılar "güneş" yarışı hazırlığında

Türkiye'nin 36 farklı şehrinde 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amacıyla yapılacak mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için başvurular 8-12 Mart tarihlerinde alınacak. Mini YEKA yarışmaları için başvuruların 1000'i bulması bekleniyor.

Yatırımcılar
AA

Türkiye'nin 36 farklı şehrinde 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amacıyla yapılacak mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için başvurular 8-12 Mart tarihlerinde alınacak. Mini YEKA yarışmaları için başvuruların 1000'i bulması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarına başvurularını yapabilmek için yatırımcılar son hazırlıklarını tamamlıyor.

Türkiye'nin 36 farklı ilinde kapasiteleri 10, 15 ve 20 megavat arasında değişen miktarlarda 74 farklı proje için başvurular 8 Mart'ta alınmaya başlanacak. Yatırımcılar 8 Mart'ta 17, 9 Mart'ta 15, 10 Mart'ta 16, 11 Mart'ta 15 ve 12 Mart'ta 11 farklı mini YEKA için başvurularını yapacak.

Mini YEKA yarışmaları için başvuruların 1000'i bulması beklenirken, bu kapsamda yapılacak yatırımların 1 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

- En düşük teklifi veren ilk 5 şirket yarışmaya çağrılacak

Yatırımcılar, başvuru dosyalarında her bir yarışma için kilovatsaat başına 35 kuruş olarak belirlenen tavan fiyat üzerinden bir teklif sunacak.

Başvuruların ihale komisyonu tarafından incelenmesinin ardından her bir yarışma için söz konusu tavan fiyat üzerinden kilovatsaat başına en düşük teklifi veren ilk 5 şirket yarışmaya çağrılacak ve açık eksiltme usulüyle yarışacak.

Her bir proje için en düşük teklifi veren yatırımcıyla elektrik enerjisi alım sözleşmesi imzalanacak ve sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl geçerli olacak. Böylece, yatırımcı kuracağı güneş enerjisi santralinden ürettiği elektriği yarışmada belirlenen kilovatsaat fiyatı üzerinden 15 yıl boyunca devlete satacak. Bu süre zarfında şirketin piyasaya elektrik satma hakkı olmayacak.

- En fazla kapasite Gaziantep, Mardin, Van ve Antalya'da

Mini YEKA yarışmaları kapsamında 36 şehir için farklı kapasiteler belirlendi.

Buna göre Antalya, Gaziantep, Mardin ve Van için toplamda 50'şer megavat kapasite ayrılırken, Ankara ve Diyarbakır için ise bu miktar toplamda 40'ar megavat olarak belirlendi.

Bu kapasiteler Mersin, Osmaniye, Yozgat, Batman, Aksaray, Ağrı, Adıyaman, Uşak, Erzurum ve Burdur gibi birçok şehir için 30'ar megavat, diğer iller için de 10 ve 20'şer megavat oldu.

- Maliyetler değişiklik gösteriyor

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihalelere büyük firmaların yanı sıra küçük çaplı şirketlerin de başvurmaya hazırlandığını belirterek, "İç Anadolu Bölgesi'nde daha fazla rekabet olacak gibi görünüyor." dedi.

Başvuruların birkaç gün içerisinde artabileceğini dile getiren Özkök, başvuruların incelenmesinin ardından her bir yarışma için ilk 5'e giren şirketin bakanlık tarafından pazarlığa çağrılacağını anlattı.

Bu kapsamda yarışmaların haziranda yapılacağını öngördüklerini ifade eden Özkök, şunları kaydetti:

"Güneş enerjisinde maliyetler megavat başına 500-600 bin dolar arasında değişiyor. Fakat burada yatırımcının kullandığı finansmanın maliyeti, santralin kurulacağı arazinin kiralanması veya satın alınması ve diğer çalışmalarla bu maliyetler artıyor. Bu nedenle, her yatırımcının maliyetlerinde farklılıklar oluşacaktır. Önemli olan yatırımların fizibilitelerini etkileyecek ve maliyetlerini artıracak şekilde öngörülebilirliği etkileyen uygulamaların yapılmaması."

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