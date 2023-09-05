Haberler Sağlık Yatmadan önce bu yiyeceği yemek daha iyi uyumanızı sağlıyor! Tam bir demir, çinko ve magnezyum kaynağı

Yatmadan önce bu yiyeceği yemek daha iyi uyumanızı sağlıyor! Tam bir demir, çinko ve magnezyum kaynağı Genellikle gece yatmadan önce karnımız acıkır ve kendimizi buzdolabının önünde buluruz. Bir de uyku tutmuyorsa karnımızın gurultusunu bastırmak çok daha imkansız gibi görünüyor. Hem uyumanıza yardımcı olacak hem de sağlıklı bir şekilde açlığınızı bastıracak iyi bir besin tüm sorunlarınızı çözebilir. Özel bir besin kaynağı olan edamame, yatmadan önce atıştırmalık olarak daha iyi uyumanıza ve kendinizi tok hissetmenize yardımcı olabilir. Edamame, dinlenmenize yardımcı olduğu bilinen önemli bir amino asit olan triptofan olarak bilinen bir kimyasal içeren bir soya fasulyesidir. Habertürk Giriş: 05.09.2023 - 12:15 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:15 facebook

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Yeterince uyuyamamak yaygın bir sorundur. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2020 yılında bir ankete katılan yetişkinlerin yüzde 14,5'inin 30 gün boyunca neredeyse her gün uykuya dalmakta zorluk yaşadığını kaydetti. Ayrıca birçok insanın gece boyunca uykuda kalmakta zorluk çektiği ve bunun da yorgunluğun artmasına neden olduğu belirtildi.

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Vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için en az yedi saat kaliteli uyku almanız önerildiğinden, sizi bayıltacak bir atıştırmalık denemek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu şey olabilir. Beklenmedik baklagillerden edamamenin o önemli gece uykusuna dalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenerek iştahınızı bastırabilirsiniz. Çünkü sağlığa faydaları olan yiyecekleri kim sevmez ki?