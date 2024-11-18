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        Haberler Gündem Politika Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına katılacak | Son dakika haberleri

        Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına katılacak

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 19:10 Güncelleme: 18.11.2024 - 19:11
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        Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına katılacak
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan dava hakkında açıklama yaptı.

        Yavaş "7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım. Bu dava, sadece Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU: SAFLARI SIKLAŞTIRALIM

        Kılıçdaroğlu, ceza davası nedeniyle hakim karşısına çıkacağını söyledi.

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        MANSUR YAVAŞ: KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLACAĞIZ

        Yavaş "Adalet tecelli edene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız" dedi.

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