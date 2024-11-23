Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yavaş: Milli Mücadele Rotası'nı hazırlıyoruz | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'nda konuştu: Milli Mücadele Rotası'nı hazırlıyoruz

        Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarihi Kentler Birliği ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, kültürel ve tarihi mirasa birlik olarak sahip çıkmaya çalıştıklarını belirterek, "Milli mücadele rotasını ayağa kaldırmak suretiyle bu ülkeye vatan edenlere borcumuzu ödeyip gelecek nesillere yapılan mücadeleyi hakkıyla anlatmak için Milli Mücadele Rotası'nı hazırlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:55 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yavaş: Milli Mücadele Rotası'nı hazırlıyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris'in Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde başladı.

        Toplantıya, Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı.

        Açılış konuşmasını yapan Yavaş, kültürel ve tarihi mirasa birlik olarak sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

        Yavaş, Tarihi Kentler Birliğinin kurulurken sadece bir kurum değil bir aile gibi samimi ve dayanışma dolu yapı olmasını arzuladıklarını belirterek, "Tüm ideolojilerin dışarıda kaldığı yalnızca ve yalnızca ortak hedeflerin dayanışmanın olduğu bir inançla yola çıkılmıştı. Tek derdimiz ortak değerimiz olan insanlığı ortak değeri olan tarihimize sahip çıkmaktı. Tüm toplantılarımızda birliğimizin ülkemize daha faydalı olması yönünde kararlar alındı" dedi.

        REKLAM

        Kültür turizmi yoluyla bölgelere katkı sağlamak için bazı rotalar çalıştıklarını anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

        "Bu rotalar ilki bu dönemde olacak 'Milli Mücadele Rotası' hazırlıyoruz. Birliğimizin çatısı altında tarihte nadir görülen nitelikteki bu destansı mücadeleyi, kaybolmaya yüz tutmuş anlatısı ile birlikte tesis ederek sizlere sunacağız. Burada gene bir hatırlatma yapacağım değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz Sakarya Meydan Muharebesi Polatlı-Haymana arasında olmuştur. Sakarya köyü vardır orada. Ancak inanın demek ki yeterince sahip çıkamadık ki hemen hemen yukarıdan aşağıya bütün siyasi partiler genel başkanları Adapazarı'na gittiği zaman Sakarya Meydan Muharebesi'nden bahsetti. Bu bizim eksikliğimizi gösteriyor. Dolayısıyla milli mücadele rotasını ayağa kaldırmak suretiyle bu ülkeye vatan edenlere borcumuzu ödeyip gelecek nesillere yapılan mücadeleyi hakkıyla anlatmak için Milli Mücadele Rota'sını hazırlıyoruz. 5 rota ve online harita üzerinde hazırladığımız 172 noktada yer alan bilgi ve belgeler milli mücadelenin izlerini taşıyor."

        REKLAM

        Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da, Muğla'nın kültürel, tarihi, turistik ve ekonomik değerleri hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından Tarihi Kentler Birliği, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması ödülleri açıklandı.

        Öğleden sonraki programda, "Yaşayan Muğla" konulu sunum yapan Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kültürel ve tarihi dokuya yaptıkları katkıları aktardı.

        Toplantının ardından "Tarihi Değerleri Yaşatmak Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik" temalı sunumlar gerçekleştirilecek.

        Etkinlik programı yarın, Muğla'nın öne çıkan tarihi ve kültürel mekanlarının ziyaret edilmesiyle sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #tarihi kentler birliği toplantısı
        #Mansur Yavaş
        #kıyı ege belediyeler birliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası