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        Haberler Gündem Yavaş'tan 'Ankaragücü küme düşürülecek' iddiasına tepki

        Yavaş'tan 'Ankaragücü küme düşürülecek' iddiasına tepki

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemleri hakkında, "Cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması gibi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 00:23 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:23
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        'Ankaragücü küme düşürülecek' iddiasına tepki
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        Mansur Yavaş, 11 Aralık Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olay hakkında paylaşım yaptı.

        Yaşanan olaya ilişkin üzüntüsünü ifade eden Yavaş, "Olayın ardından devletimizin tüm birimleri harekete geçmiş ve sorumlular hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır. Tüm bunlara rağmen, bazı çevrelerce 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemlerinin üretilmeye başladığını ve Ankara´nın asırlık markasının kurumsal yapısına zarar verecek bir kampanya oluşturulmak istendiğini gözlemliyoruz."

        "ASLA YALNIZ DEĞİLDİR, ATA´MIZDAN BİZE EMANETTİR”

        "Cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması gibi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Ankaragücü, Türk´ün kutlu zaferi olan Kurtuluş Savaşı´nın, İmalat-ı Harbiye´nin; bu uğurda çalışan, üreten, can veren vatan sevdalılarının kulübüdür."

        "Asla yalnız değildir, Ata´mızdan bize emanettir. Tüm bu nedenlerle, kişilerin yaptığı hataların 113 yıllık MKE Ankaragücü camiasına mâl edilmemesi gerektiğini bir kez daha belirtiyor, bu konuda tüm kamuoyunun hassasiyetle davranacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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