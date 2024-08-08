Yavru kedinin duygulandıran anları: Uzun süre aracın çarptığı kedinin başında bekledi
Sivas'ta bir aracın çarptığı sahipsiz yavru kedi olay yerinde öldü. Bu sırada bir başka yavru kedi, hayvanın başında beklemeye başladı. Uzun süre başında beklediği ve yaladığı kediyi uyandırmaya çalışan hayvanın durumunu görenler duygusal anlar yaşadı.
Giriş: 08.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:31
Sivas'ta merkeze bağlı Bahtiyar Bostan Mahallesi'ndeki ara sokakta sahipsiz bir kedi yavrusuna araç çarptı.
Kedi yol ortasında yaşamını yitirdi.
Bir başka kedi yavrusu ise hayvanın başında beklemeye başladı.
Uzun süre başında beklediği ve yaladığı kediyi uyandırmaya çalışan hayvanın durumunu görenler duygusal anlar yaşadı.
Hayatını kaybeden kedi, vatandaşlarca yoldan kaldırıldı.
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