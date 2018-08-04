Görüntüler hayvanseverleri harekete geçirmişti

Olay, geçen perşembe akşamı, Kuşadası'nın kırsal Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi.

Soğucak'taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri yakınında yaşayan H.Y., iddiaya göre, yavru köpeği sopayla dövmeye başladı. Eşi Türk olan Polonya uyruklu hayvansever Monica Özkaya, çevredeki sokak hayvanlarını beslerken, dövülen köpeğin iniltilerini duydu. Özkaya, eve doğru yönelince, kadının elindeki sopayla yavru köpeğe vurduğunu gördü. DHA'nın haberine göre, cep telefonunu çıkaran Monica Özkaya, yavru köpeğin eli sopalı bir kadından kaçtığını görüntülemeye başladı. Özkaya'nın çektiği görüntülerde, eli sopalı kadının inleyerek kaçan köpeğin peşinden hızla yürümesi, görüntü çekildiğini fark edince de "Çekme vallahi suratına patlatırım" diyerek elindeki sopayı sallaması, ayrıca "Kapat o telefonu" diye bağırması yer aldı.



KÖPEĞE VURMADIĞINI SÖYLEDİ



Polise giderek hem kendisine hem de yavru köpeğe saldırdığı için H.Y.'den şikayetçi olan Özkaya, Davutlar polis karakolunda ifade verdi. Dün (cuma) Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri ile belediye veterinerinin tuttuğu tutanakları da kanıt gösteren Özkaya, "Bu kadının cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Bunun üzerine H.Y., polis ekiplerince Soğucak Mahallesi'ndeki evinde dün gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Geceyi polis merkezinde geçiren H.Y., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. H.Y.'nin polisteki ifadesinde, kesinlikle köpeklere vurmadığını söylediği öğrenildi. Yavru köpeği başına sopayla vurarak yaralayan, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya da sopayla saldırdığı öne sürülen H.Y., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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