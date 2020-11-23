ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi’ndeki 11 haftalık pandanın tıbbi muayene görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
DHA'nın haberine göre sevimli panda sosyal medyada fenomen oldu.
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