Yavru yaban keçileri süt anneye emanet

Yavruların birinin 15, diğerinin de 20 günlük olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Süt annenin yavruları, yavruların da süt anneyi kabul etmeleri zor oldu ama sorun çözüldü. Şimdi besleniyorlar. Bu hayvanların yeri dağlardır, nesilleri azalıyor., bu nedenle koruma altındalar. Burada doğaya uygun şekilde yaşayacaklar. Bir aylık zorlu bir sürecimiz var. Bu sürede bir sorun çıkmazsa tamamen iyileşecekler. 3 ya da 4 ay besledikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakacağız."