Yavru yaban keçilerinin süt kardeşliği

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubesi yetilileri, doğada vatandaşlar tarafından bulunan yavru yaban hayvanlarının sağlık problemi olmayan ya da annenin öldüğünden kesin olarak emin olunmayan yavruların yuvalarından alınarak öksüz bırakılmaması gerektiğini vurgulanarak, "Yavru yaban keçilerinin doğal ortamlarında korunması ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gösterilen bu çaba, yaban hayatının korunmasında büyük bir öneme sahip" denildi.