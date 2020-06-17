Yavrusunu kurtarmak için itfaiye ile birlikte çaba sarfetti - DÜZCE

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Düzce'nin Beyköy Beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetini sürdüren bir fabrikada güvenlik görevlisi "mira" isimli kedinin yağmur mazgalının başında sürekli bağırdığını duydu.Kedinin yanına giden görevli yavrunun yağmur gider mazgalına düştüğünü ve mazgala su dolduğu için yavrunun geriye çıkamadığını farketti.Kendi çabaları ile yavru kediyi çıkamayan görevli durumu Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yavru kediyi kurtarmak için önce suyun içine girdi fakat kedi mazgalın içinde korkarak geriye kaçtı.Anne kedi ise itfaiye kiplerinin çalıştığı sırada kuyunun başından bir dakika bile ayrılmadan yavrusunun bulunduğu yerden kurtarılmasını bekledi ve zaman zaman yavrusuna seslenerek kuyunun ucuna gelmesini sağlamaya çalıştı.Kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarfeden ekipler su kuyusunun deliğinden hortum yardımı ile hava verdi. Yaklaşık 20 metre ilerideki delikten havanın yardımı ile çıkan yavru kedi bir anda çıkarak korkudan kaçıp saklandı.Yavrsunun kurtulması için ekiplerle birlikte çaba sarfeden anne kedi ise hem yavrusunu kurtardı hemde anne şefkati ile ekipleri duygulandırdı.