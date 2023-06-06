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Yavuz Işık, yeniden Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), İstanbul’da yapılan Genel Kurulda seçilen yeni Yönetim Kurulu, Yavuz Işık'ı yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçti

Yavuz Işık, yeniden Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı seçildi
AA

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçildiği 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı THBB'nin İstanbul Kavacık'taki merkez binasında yapıldı.

Genel Kuruldaki konuşmasına yer verilen THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Türkiye Hazır Beton Birliği'nin hazır beton sektörüne yön vermesinin yanı sıra Türkiye'yi ulusal ve uluslararası bütün platformlarda başarıyla temsil eden çok önemli bir sektörel kuruluş olduğunu belirterek "Ülkemizin en köklü meslek kuruluşlarından biri olan Birliğimiz, 35 yıldır sektörün gelişimi için var gücüyle çalışıyor." ifadesini kullandı.

Işık, Türkiye’nin 2022 yılında yüzde 5,6 büyüyen ekonomisinde tüm alt sektörler büyürken gerileyen tek sektörün inşaat olduğunu belirtti.

"DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR İÇİN 'ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM' GEREKİYOR"

Mevcut yapı stokunun depreme dayanıklı hâle getirilmesinin ve tüm inşaat faaliyetlerinde deprem odaklı düzenlemelerin hayata geçirilmesinin yalnızca kentsel dönüşümü değil aynı zamanda "zihinsel dönüşümü" de gerektirdiğini belirten Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında, kentsel dönüşüm tüm sektörün ve politika yapıcılarının önceliği olmaya devam etmelidir. Seçim sürecinin de geride kalmasıyla birlikte Türkiye Hazır Beton Birliği olarak yeni ekonomi yönetimi tarafından, genel bir konsensüs üzerinden inşaat sektörünün gerekiyorsa yeni baştan tasarlanmasının gerekliliğini bir kez daha dile getirmek istiyoruz."

Konut satış rakamlarındaki düşüşe rağmen inşaat sektörü oyuncularının 2023'ün sektör açısından olumlu geçeceğine inandığını ifade eden Işık, nisan ayında satılan 85 bin konut rakamının, 2022 ve 2021'in aynı ayına göre düşük kaldığını bildirdi.

Ocak-nisan dönemindeki satış rakamlarının da geçen yılın yüzde 20 altında oluğunu hatırlatan Işık, "Bu durumda özellikle kentsel dönüşüm ve düşük faizli konut finansman modelinin, inşaat sektöründeki gelişmelerin belirleyicisi olacağı kanaatindeyiz. Zira hafta içi açıklanan 2023'ün ilk çeyrek rakamlarında inşaat sektörü son 5 yılın en yüksek ilk çeyrek büyüme rakamı olan yüzde 5,1 artış göstermiştir. Türkiye genelindeki yüzde 4’ün üzerinde bir büyüme rakamı inşaat sektörü açısından önemli bir performanstır. Ümit ediyorum ki ülkemizde inşaat sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için alınacak gerekli tedbirler ve düzenlemeler sonrasında 2023'de inşaat sektörü o eski ihtişamlı günlerine geri dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, HAZIR BETON ÜRETİMİNDE AVRUPA'DA LİDER"

Işık, THBB ve çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Her yıl hazır beton sektör raporu hazırladıklarını hatırlatan Işık, sektörün, 2022'de resmi verilerine göre 36 milyar Türk lirasını aşan cirosu, 37 bini aşan istihdam hacmi ve yıllık 105 milyon metreküpü bulan üretimi ile, inşaat sektörüne ve buna bağlı olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. İnşaat sektörünün en temel kolu olan sektörün bu üretim hacmiyle, Avrupa'da liderliğini sürdürmekte olduğu bilgisini paylaştı.

Işık, 1995'den bu yana kongre ve fuar düzenlediklerine dikkati çekerek, kasım ayında İstanbul’da düzenleyecekleri BETON 2023 Kongresi ve Fuarı'nın çalışmalarına başladıklarını da ifade etti.

THBB YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ BELLİ OLDU

Verilen bilgiye göre, genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildi. Genel kurul sonrasında yapılan yönetim kurulu toplantısında yapılan görev dağılımında Yavuz Işık yeniden yönetim kurulu başkanlığına, Halit İnci başkan vekilliğine, Cemalettin Danış muhasip üyeliğe seçildi. Denetim kurulunun da yapmış olduğu görev dağılımında Ali Ergölen denetim kurulu başkanlığına seçildi.

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