Yavuz Özkan kimdir? sorusu ünlü yönetmenin yaşamını yitirmesinin ardından gündeme geldi. Yavuz Özkan bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Sinemada unutulmaz eserler bırakan Yavuz Özkan'ın yaşamından kesitler şöyle...

YAVUZ ÖZKAN KİMDİR?

1942'de Yozgat'ta doğan senarist, yönetmen ve yapımcı olarak aralarında 'Maden' (1978),'Demiryol''Demiryol' (1979),'Filim Bitti' (1989),'Yengeç Sepeti' (1994),'Bir Kadının Anatomisi' (1995),'Hayal Kurma Oyunları' (2004)Türk sinemasına 44 film kazandıran Yavuz Özkan; Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali, Ankara Film Festivali ve İstanbul Film Festivali, İskenderiye Film Festivali ve SİYAD'danSİYAD'dan toplam 27 ödül kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Yavuz Özkan, 1962 - 1965 arasında Kütahya'daki bir madende işçi olarak çalıştıktan sonra 1966'da dergi yayıncılığına başladı.

Hikâyeler yazmaya başlayan Yavuz Özkan, Kocaeli Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

1970'te kısa filmler çekerek yönetmenliğe başlayan Yavuz Özkan, 10 yıl boyunca Türk sineması adına önemli filmler ürettikten sonra 1980'de Paris'e gitti. Fransız Televizyonu için 'Sevgiliye Mektuplar' ile 'Son Savaşçı' adlı TV dizilerini senaryosunu yazan ve yöneten Özkan, PhilippePhilippe Nuil'inNuil'in yönettiği 'Suyun Altındaki Ağaç'taAğaç'ta oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

1987'de Türkiye'ye dönen Yavuz Özkan, iki arkadaşıyla birlikte TÜRSAK'ıTÜRSAK'ı (Türkiye Sinema ve AudiovisuelAudiovisuel Vakfı) kurdu.

1995'de Z -1 Film Atölyesi'ni kuran Yavuz Özkan, sinemacılar, akademisyenler, felsefeciler, edebiyatçılar ve iletişimcilerden oluşan kadrosuyla parasız sinema eğitimi verdi.

Yavuz Özkan, en son 2010'da senaryosunu da yazdığı 'İstanbul'da Aşk'ı yönetti.