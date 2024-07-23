Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yaya geçidinde çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı | Son dakika haberleri

        Yaya geçidinde çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı

        Tekirdağ'da yaya geçidinden, babası ile yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Oğulcan Kalpak yaralandı. Sürücü baba ile oğlunu özel hastaneye bırakıp kaçarken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:37 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fabrikada çalışan babası Ayhan Kalpak ile 18 Temmuz günü gezmeye çıkan Oğulcan Kalpak, eve dönüşte koşarak Omurtak Caddesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Ancak bu sırada Kalpak’a otomobil çarptı.

        2

        Baba Kalpak ile kazaya neden olan aracın sürücüsü, Oğulcan'ın yanına koştu.

        3

        Ayhan Kalpak, oğlunu kucağına alıp, kazaya neden olan sürücünün aracına taşıdı.

        4

        Sürücü, baba ve oğlunun özel bir hastaneye götürüp, bıraktıktan sonra kaçtı. 

        5

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        6

        Oğulcan Kalpak'ın bacağında kırık, yüzü ve vücudunda yaralanmalar oluştu.

        Hastanede tedavisi süren Oğulcan Kalpak'ın annesi Nurten Kalpak ile babası Ayhan Kalpak, zor günler geçirdiklerini söyledi.

        Ayhan Kalpak, otomobilin plakasını alamadıklarını, sürücünün de kimliğini öğrenemediklerini ifade etti.

        7

        "ÖLÜMLÜ KAZA DA OLABİLİRDİ"

        Sürücünün aracıyla kendilerini hastaneye getirdikten sonra kaçtığını söyleyen Kalpak, "Adam hiç frene basmadan çarptı oğluma. Çarptıktan sonra arabadan indi, durdu, oğlumu ve beni aldı arabaya, hastaneye getirdi. Hastaneye getirdikten sonra bırakıp bizi kaçtı. Oğlumun bacağı kırıldı, ameliyat oldu, doktorlar da çok sağ olsun, ilgilendiler. Sürücü bize hiçbir şekilde ulaşmadı, daha kötü bir şeyler de olabilirdi, ölümlü kaza da olabilirdi. Hiçbir şekilde bize ulaşılmadı. Kaç gündür perişan olduk. Kimin çarptığını bilmiyoruz, belki de ehliyeti yoktu davacıyız. Yaya geçidinde yavaş gitseydi, hiçbir şekilde bu kaza olmayacaktı. Kurallara uysaydı hiçbir şekilde kaza olmayacaktı" diye konuştu.

        8

        Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        #Tekirdağ
        #Kaza
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı