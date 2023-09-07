Yaya geçidinde otomobilin çarptığı ressam öldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Kentkoop Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Batıkent Bulvarı'nda hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda yaya geçidinden karşıya geçen ressam Hücran Bulur'a (25), mekatronik mühendisi Özer Sağlamyürek (30) idaresindeki otomobil çarptı.

Yaralanan Bulur, kazadan 12 saat sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Özer Sağlamyürek ise, 28 Ağustos'ta "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

"KUSURLU OLDUĞUMU, YAYANIN DA KUSURLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sürücü Özer Sağlamyürek, bulvarda 150 metre aralıklarla yaya geçidinin olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben seyrime devam ederken yaya geçidinden seyrime göre sol taraftan sağ tarafa doğru yaya olarak bir erkek şahsın geçmekte olduğunu gördüm. Bunun üzerine aracımın yönünü hafif sağa kırdım ancak şahıs ilerlemeye devam etti.

Yaklaştığımızda bu şahıs bir anlık duraksadı, akabinde hareketine devam etti ve aracımın sol ön çamurluk kısmıyla bu şahsa çarptım, bu sırada hızım tahminimce 70-80 kilometredir. Çünkü trafik ışıklarında bekleyip seyrime devam ettiğim için daha fazla hızlanmış olamam. Ayrıca çarpışma çok şiddetli de değildi, çünkü aracımın hava yastıkları açılmadı.

Hafif sağ manevra yaparak seyrime devam edeceğimi düşündüm bu nedenle refleks olarak duramadım, kısa bir süre sonra duruşa geçebildim. Yapılan muayenemde alkolsüz olduğum tespit edilmiştir. Bu olay nedeniyle çok üzgünüm, kazanın yaya geçidinde meydana gelmesi nedeniyle kusurumun olduğunu düşünüyorum, ayrıca yayanın da kusurlu olduğunu düşünüyorum."