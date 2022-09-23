Yaya yolunda facia! İki öğrenci havaya savruldu 0:00 / 0:00

İHA

Küçükçekmece’de, yolun karşısına geçmeye çalışan iki üniversite öğrencisine araç çarptı. İki öğrenci, çarpmanın etkisiyle önce havaya uçtu, ardından savurularak yere düştü. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Halkalı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı’dan Sefaköy yönüne giden bir otomobil, okuldan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan iki genç kıza çarptı. Yaya yolunda meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle iki öğrenci önce havaya uçtu, ardından savurularak yere düştü. Kazada iki öğrenci yaralanırken, sürücü ise yara almadan kazayı atlattı.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı öğrencileri hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen iki genç kızın hastanede tedavilerine devam ediliyor.