Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 11 Ocak yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 İntikam 'Yabancı Film'
22.15 Maksimum Tehlike 'Yabancı Film'
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Everest 'Yabancı Film'
22.30 Everest 'Yabancı Film' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Jurassıc World 'Yabancı Film'
22.30 Zalim İstanbul 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Yarından Sonra 'Yabancı Film'
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Kadın ‘Dizi’ (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'
00.15 Zaman Matinesi
YORUMLAR