Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 11 Ocak yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 İntikam 'Yabancı Film'

22.15 Maksimum Tehlike 'Yabancı Film'

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Everest 'Yabancı Film'

22.30 Everest 'Yabancı Film' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Jurassıc World 'Yabancı Film'

22.30 Zalim İstanbul 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Yarından Sonra 'Yabancı Film'

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Kadın ‘Dizi’ (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'

00.15 Zaman Matinesi