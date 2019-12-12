Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 12 Aralık Perşembe yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Taşıyıcı: Son Hız 'Yabancı Film'
21.45 Taşıyıcı: Son Hız 'Yabancı Film'
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
23.45 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Mucize Doktor 'Dizi'
00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Kuklalı Köşk 'Türk Filmi'
21.55 Şampiyonlar 'Yabancı Film'
YORUMLAR