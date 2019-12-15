Yayın akışı 15 Aralık

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Aşk Ağlatır, Güvercin, Şampiyon, Savaşçı dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise Kim Milyoner Olmak İster yarışa dahil olacak. Kanalların 15 Aralık Pazar yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:15-18:45 ÖYLE OLSUN

18:45-20:00 SHOW ANA HABER

20:00-00:15 AŞK AĞLATIR

00:15-02:30 ÇUKUR

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00-18:45 ÇOCUK / TKR

18:45-20:00 STAR HABER

20:00-23:45 GÜVERCİN / 4

23:45-01:45 RUS'UN OYUNU

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:45-16:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

16:30-19:00 AZİZE

19:00-20:00 KANAL D HABER HAFTA SONU

20:00-23:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

ATV YAYIN AKIŞI

15: 40 Hercai 25.Bölüm

19: 00 Hafta Sonu Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:00 Başkan Erdoğan İle Gündem Özel

23.45 Kimse Bilmez 25. Bölüm

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:30-15:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN...

15:30-19:00 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR

19:00-20:00 GÜLBİN TOSUN İLE...

20:00-00:15 SAVAŞÇI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:05-17:30 VUSLAT

17:30-19:00 TOZKOPARAN

19:00-20:00 ANA HABER

20:00-00:15 ŞAMPİYON

TV8 YAYIN AKIŞI

11:00-12:4 İKİMİZİN YERİNE

12:45-20:00 5MASTERCHEF TÜRKİYE

20:00-00:1 O SES TÜRKİYE

00:15-02:15 5KİCK BOKS