Yayın akışı 15 Aralık

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Aşk Ağlatır, Güvercin, Şampiyon, Savaşçı dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise Kim Milyoner Olmak İster yarışa dahil olacak. Kanalların 15 Aralık Pazar yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16:15-18:45 ÖYLE OLSUN
18:45-20:00 SHOW ANA HABER
20:00-00:15 AŞK AĞLATIR
00:15-02:30 ÇUKUR
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00-18:45 ÇOCUK / TKR
18:45-20:00 STAR HABER
20:00-23:45 GÜVERCİN / 4
23:45-01:45 RUS'UN OYUNU
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:45-16:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
16:30-19:00 AZİZE
19:00-20:00 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00-23:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
ATV YAYIN AKIŞI
15: 40 Hercai 25.Bölüm
19: 00 Hafta Sonu Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Başkan Erdoğan İle Gündem Özel
23.45 Kimse Bilmez 25. Bölüm
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:30-15:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN...
15:30-19:00 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR
19:00-20:00 GÜLBİN TOSUN İLE...
20:00-00:15 SAVAŞÇI
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:05-17:30 VUSLAT
17:30-19:00 TOZKOPARAN
19:00-20:00 ANA HABER
20:00-00:15 ŞAMPİYON
TV8 YAYIN AKIŞI
11:00-12:4 İKİMİZİN YERİNE
12:45-20:00 5MASTERCHEF TÜRKİYE
20:00-00:1 O SES TÜRKİYE
00:15-02:15 5KİCK BOKS
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