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Yayın akışı 15 Mayıs Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 15 Mayıs 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Kalk Gidelim dizileri yayınlanıyor. Ancak bazı dizilerin corona virüs tedbirleri kapsamında çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte bu akşam (Cuma) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Kalk Gidelim dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 15 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)
23.15 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (haftanın finali)
23.30 Ölümü Gör (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Medcezir (tekrar)
23.15 Çember (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.15 Arka Sokaklar (yeni bölüm)
00.00 Beyaz Show (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
19.55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Jumaji: Vahşi Orman (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22.05 Kalk Gidelim 'Eve' (yeni bölüm)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (Canlı)

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